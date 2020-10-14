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???? *دعوة هامة* #الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا تدعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة الجادة التي يقودها الشباب السعودي الغيور على وطنه وقيادته *لمقاطعة جميع المنتجات التركية* في الأسواق السعودية: ???????? أغذية ???? ملبوسات ☕ منتجات قهوة ????أدوات تجميل ???????????????????????????????????????????????? Advertisements دعونا نريهم مدى تكاتفنا وتلاحمنا وقوتنا، وأنهم لا يستطيعون التأثير علينا.. فحب الوطن لا يقبل المساومة، والإساءة إلى مملكتنا ورموزها وقيادتها خط أحمر #خلوها_تخيس #اتركوها_للرفوف #طهروا_منازلكم_منها ???? الخميس ????️ 15 أكتوبر 2020 ⌚ 8️⃣ مساء ???? #الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا





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