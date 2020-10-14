الأرصاد عن طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

جدة تسجِّل أعلى درجة حرارة وأبها الأقل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقس الغد الأربعاء، مشيرة إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات الطائف.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد إنها لا تستبعد تكوُّن سحب رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، بالإضافة لاستمرار الرياح الشرقية النشطة على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى خاصة على الأجزاء الساحلية.
ومن المتوقع أن تسجل جدة أعلى درجات الحرارة غدًا عند 42 مئوية، بينما تسجل أبها أقل درجات الحرارة بـ12 درجة.
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