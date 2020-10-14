الأرصاد عن طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقس الغد الأربعاء، مشيرة إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات الطائف.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد إنها لا تستبعد تكوُّن سحب رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، بالإضافة لاستمرار الرياح الشرقية النشطة على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى خاصة على الأجزاء الساحلية.

Advertisements

ومن المتوقع أن تسجل جدة أعلى درجات الحرارة غدًا عند 42 مئوية، بينما تسجل أبها أقل درجات الحرارة بـ12 درجة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد عن طقس الثلاثاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق