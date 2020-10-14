لجنة سباعية تتدخل في قضية مشاهير الكويت

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد مصدر مطلع أن لجنة سباعية مكونة من 7 خبراء حسابيين في وزارة العدل الكويتية، تعمل حاليًّا على إنجاز التقرير الخاص بقضايا غسل الأموال، تمهيدًا لتسليمه إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر أن التقرير النهائي للإدارة العامة للخبراء في وزارة العدل، يعمل على تتبع حركة المبالغ في حسابات المتهمين في قضايا غسل الأموال من الشركات والأفراد المشاهير، استنادًا إلى أقوالهم في النيابة العامة، بحسب القبس الكويتية.

وأضاف المصدر أن نيابة الكويت استعانت بهذه اللجنة عبر مأمورية للتدقيق وإبداء إفادتها في كل ما يتعلق بحسابات المتهمين في قضايا غسل الأموال، حتى يكون الملف مكتملًا في حال إحالته إلى المحكمة، وأن اللجنة السباعية تعمل على قدم وساق للتأكد من تفاصيل عديدة، على رأسها مطابقة الفواتير مع أرصدة المشتبه بهم، ومدى تناسبها مع طبيعة نشاطهم، وأقوالهم في النيابة العامة.

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ولفت المصدر إلى أن اللجنة أصبحت في المراحل النهائية لتدقيق الحسابات والبيانات، وأن تقريرها أوشك على الانتهاء لرفعه إلى النيابة.

كما أكد أن بعض المشاهير قدموا للنيابة خلال الأيام الماضية بعض الفواتير التي تشير إلى تعاقدهم مع شركات للدعاية والإعلان، موضحة أن هناك مبالغ مالية حتى الآن لا فواتير لها، ولن يتم الأخذ بأقوال المتهمين إنها تمت بلا فواتير؛ لأن ذلك يعد مخالفًا للقانون، ويجب إثبات أصل الأموال التي دخلت إلى حساباتهم لتبرئة ساحاتهم.





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