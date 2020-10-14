محمد بن مسعود - الدمام - مصدر طبي: المدنيان تعرّضا لإصابات خطيرة ويخضعان للعلاج قُتل شاب، وأُصيب اثنان آخران من المدنيين، من جراء قصف ميليشيات الحوثي أمس الأحياء السكنية بمديرية صالة شرق مدينة تعز اليمنية. وفي التفاصيل، أوضح مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف العشوائي للميليشيات الحوثية الذي استهدف الأحياء السكنية بمديرية صالة أدى إلى مقتل شاب، وإصابة اثنَين آخرَين بإصابات خطيرة؛ ويخضعان للعلاج. مقتل شاب وإصابة مدنيَّين بقصف "الحوثي" الأحياء السكنية بتعز وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-14 قُتل شاب، وأُصيب اثنان آخران من المدنيين، من جراء قصف ميليشيات الحوثي أمس الأحياء السكنية بمديرية صالة شرق مدينة تعز اليمنية. وفي التفاصيل، أوضح مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف العشوائي للميليشيات الحوثية الذي استهدف الأحياء السكنية بمديرية صالة أدى إلى مقتل شاب، وإصابة اثنَين آخرَين بإصابات خطيرة؛ ويخضعان للعلاج. Advertisements 14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 02:02 AM مصدر طبي: المدنيان تعرّضا لإصابات خطيرة ويخضعان للعلاج مصدر طبي: المدنيان تعرّضا لإصابات خطيرة ويخضعان للعلاج قُتل شاب، وأُصيب اثنان آخران من المدنيين، من جراء قصف ميليشيات الحوثي أمس الأحياء السكنية بمديرية صالة شرق مدينة تعز اليمنية. وفي التفاصيل، أوضح مصدر طبي في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف العشوائي للميليشيات الحوثية الذي استهدف الأحياء السكنية بمديرية صالة أدى إلى مقتل شاب، وإصابة اثنَين آخرَين بإصابات خطيرة؛ ويخضعان للعلاج. ، مقتل شاب وإصابة مدنيَّين بقصف "الحوثي" الأحياء السكنية بتعز ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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