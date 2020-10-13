المرور يوضح طريقة الاعتراض على «مخالفات حزام الأمان غير الصحيحة»

تم توقيعها بحق أحد أصحاب المركبات

أوضح المرور السعودي، آلية الاعتراض النظامي على مخالفات حزام الأمان غير الصحيحة. وأضاف «المرور»، ردًا على تساؤل ورد عبر «تويتر»، بشأن «توقيع مخالفات حزام الأمان غير الصحيحة، وبعضها بأيام لم يكن صاحب المركبة متواجدًا خارج المنزل»، ورد المرور السعودي، بأنَّ صاحب المركبة في هذه الحالة يمكنه الاعتراض على تلك المخالفات عبر حسابه في بوابة أبشر.

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