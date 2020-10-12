خلال الـ24 ساعة الماضية..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 339615 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 509 حالات تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 325839 حالة.
كما تم تسجيل 25 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5068 حالة.
اقرأ أيضًا:
«الصحة» تعلن أنباء مبشرة بشأن منحنيات كورونا في المملكة
متحدث الصحة ينصح المصابين بالأورام بإجراء مهم لتفادي خطر كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تعلن تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 509 حالات.. ووفاة 25 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.