«الصحة» تعلن تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 509 حالات.. ووفاة 25 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 339615 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 509 حالات تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 325839 حالة.

كما تم تسجيل 25 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5068 حالة.

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