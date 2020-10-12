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محمد بن مسعود - الدمام - حصد الطبيب موسى حسين محمد خبراني مرتبة الشرف الثانية في طب وجراحة الأسنان من جامعة رياض العلم بالرياض، حيث تم تكريمه في حفل التخرج الذي أقامته الجامعة عن بُعد بسبب استمرار جائحة كورونا.
وتلقى "الخبراني" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الأقارب والزملاء، سائلين المولى عز وجل له دوام التقدم والنجاح في حياته العملية.
"الخبراني" يحصد مرتبة الشرف الثانية في طب وجراحة الأسنانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-12
حصد الطبيب موسى حسين محمد خبراني مرتبة الشرف الثانية في طب وجراحة الأسنان من جامعة رياض العلم بالرياض، حيث تم تكريمه في حفل التخرج الذي أقامته الجامعة عن بُعد بسبب استمرار جائحة كورونا.
وتلقى "الخبراني" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الأقارب والزملاء، سائلين المولى عز وجل له دوام التقدم والنجاح في حياته العملية.
12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
12:03 AM
12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
12:20 AM
حصد الطبيب موسى حسين محمد خبراني مرتبة الشرف الثانية في طب وجراحة الأسنان من جامعة رياض العلم بالرياض، حيث تم تكريمه في حفل التخرج الذي أقامته الجامعة عن بُعد بسبب استمرار جائحة كورونا.
وتلقى "الخبراني" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الأقارب والزملاء، سائلين المولى عز وجل له دوام التقدم والنجاح في حياته العملية.
، "الخبراني" يحصد مرتبة الشرف الثانية في طب وجراحة الأسنان ،
المصدر : الخليج 365
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