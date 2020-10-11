شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بندر بن سلطان: حتى لا أسمح بتفسير من له هوى الشعب الفلسطيني أهلنا والان نبدء بالتفاصيل

عبر صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السابق، عن احترامه وتقديره للشعب الفلسطيني.

وقال عبر "تويتر": "حتى لا أسمح بتفسير ما قلت على هوى من له هوى أو أصحاب النوايا السيئة. أحترم وأقدر الشعب الفلسطيني وقلتها وكررتها في مقابلتي عدة مرات.. فهم أهلنا وإخواننا وأخواتنا".

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وأضاف: "هم وبكل أسف المتضرر الأول، والأول مكرر من إخفاقات قيادته".

وكان سموه قال، في لقاء سابق مع قناة العربية: "القيادات الفلسطينية، الآن ترى أن أنقرة والدوحة أهم من الخليج وكل الدول العربية، ويجب أن يعلم الجميع أننا عملنا للقضية الفلسطينية بإخلاص وقوبلنا بنكران للجميل من القيادات الفلسطينية، ولكن هذا لن يؤثر على تعلقنا بقضية الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة تحديات كبيرة، تسعى قياداتنا للحفاظ على أمننا القومي ومصالحنا، نعيش فى مرحلة صعبة، وسط بحر هائج".