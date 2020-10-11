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شكرا لقرائتكم أسباب جفاف العين وأعراضها وطرق العلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسباب جفاف العين وأعراضها وطرق العلاج
منها إصابة الغدة الدمعية والتقدم في العمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الصحة أسباب جفاف العين وأعراضها وطرق العلاج.
ولفتت الصحة، عبر حسابها التوعوي بموقع تويتر “عش بصحة”، إلى أن من أسباب جفاف العين إصابة الغدة الدمعية والتقدم في العمر، وأيضًا عمليات الليزر، وهذه تكون بأعراض مؤقتة.
وتابعت أنه بالنسبة إلى أعراض جفاف العين فهي حرقة في العين واحمرار وصعوبة في الرؤية.
أما طرق علاج جفاف العين، أوضحت الصحة أنه في الحالات البسيطة يمكن استخدام قطرات مرطبة، أما إذا زادت مدة هذه الأعراض فيجب مراجعة الطبيب.
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