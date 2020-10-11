الحربي لـ”المواطن”: هاي سبيد سيعزز مبيعات آيفون 12

2020-10-12

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

توقع المهندس التقني عادل الحربي، ارتفاع مبيعات آيفون 12 الجديد خلال هذا العام؛ بسبب تعامله بشعار “هاي، سبيد”، الذي يشير إلى السرعة الكبيرة التي توفرها تقنية الجيل الخامس من الاتصالات، مبينًا أن المؤشرات الأولية بينت لشركة أبل أن هناك طلبات منتظرة للكمية المحجوزة.

وقال الحربي في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن جهاز الآيفون في الوقت الحالي ومع تعدد التطبيقات في المتاجر يعتبر في مثابة حاسوب بتقنيات متقدمة، وهذا ما سعت له أبل (الآيفون)؛ إذ إن أكثر ما يميزها هو وجود تحديثات مستمرة، وهو ما يكشف أن الشركة تعمل على تطوير منتجات حفاظًا وضمانًا لمبيعاتها على المستوى العالمي.

الثلاثاء إطلاق الإصدار:

وفي السياق، تطلق مجموعة أبل الثلاثاء هواتف آيفون 12 المنتظرة، أول أجهزتها الذكية المجهزة بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات، في خطوة تأخرت أكثر من عام مقارنة مع منافستيها الرئيسيتين “سامسونج” و”هواوي”.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت بدأ الجيل الجديد من الاتصالات ينتشر على نطاق أوسع، رغم عدم إدخاله أي تغييرات كبيرة في الاستخدامات اليومية لدى المستهلكين أو الشركات.

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أبل ومرحبًا بالسرعة:

وأعلنت أبل عن حدثها التسويقي معتمدة شعارًا مقتضبًا هو “هاي، سبيد” (مرحبًا بالسرعة)، الذي يشير على ما يبدو إلى السرعة الكبيرة التي توفرها تقنية الجيل الخامس من الاتصالات.

وفي المناطق المشمولة بالتغطية، يلاحظ المستخدمون الفرق في سرعة تحميل المضامين مع التقنية الجديدة. وعلى المدى الطويل، ستكون للبنى التحتية الجديدة في مجال الاتصالات استخدامات في مجالات مختلفة تشكل المركبات الذاتية القيادة وتقنية الواقع المعزز والخدمات الصحية الذكية.

الوضع لم يتغير:

وأوضح ميرس: “في العام الماضي، لم يكن هناك من حالة استخدام أو انتشار للشبكة”، مضيفًا: “الوضع لم يتغير كثيرًا في 2020، غير أن أبل لا ترغب في أن تتأخر جيلين على صعيد أجهزة الجيل الخامس”.

وانتشرت هوائيات الإرسال الخاصة بتقنية الجيل الخامس على نطاق واسع في بعض مناطق آسيا.

وتتوقع المجموعة المتخصصة في الخدمات الاستشارية أن ترتفع مبيعات الهواتف الذكية المجهزة تقنية الجيل الخامس، من 145 مليون جهاز في 2020 إلى 303 ملايين في 2021، و515 مليونًا في 2022.



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