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أعراض مزعجة وطويلة الأمد بعد الشفاء من كورونا
منها اضطرابات شديدة تصل إلى حد الوفاة
متابعات الخليج 365 - متابعة
لا يزال العلماء يخوضون معارك شرسة لمعرفة خبايا فيروس كورونا المستجد الذي يفتك بالناس في مختلف أنحاء العالم، في ظل غياب لقاح أو علاج فعال ضد هذا الوباء القاتل.
ويحدث كورونا أعراضًا متفاوتة بين من يصابون بالعدوى، ففيما يعاني البعض اضطرابات شديدة تصل إلى حد الوفاة، لا يعاني الأغلبية أي أعراض أو أنهم يشعرون بأعراض خفيفة فقط.
ولا تنتهي متاعب بعض مرضى “كوفيد 19” عند التعافي التام، أي حينما يُجرى لهم الفحص وتكون النتيجة “سلبية”، لأن معاناتهم تتواصل مع أعراض مزعجة طويلة الأمد، وفق صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
وتثير هذه الأعراض المستمرة أو ما يعرف بـ”كوفيد الطويل” قلقًا وسط الأطباء لأن مصابين كثيرين تخلصوا من الفيروس، غير أنهم ما زالوا يعانون من اضطرابات مقلقة.
كما كشفت دراسات وبحوث أولية أن أكثر الأعراض التي يبلغ عنها المتعافون من كورونا هي الشعور بالتعب وضيق التنفس والصداع والأرق وألم الصدر والمفاصل والسعال وفقدان حاستي الذوق والشم، إضافة إلى الطفح الجلدي والحمى. أما الأعراض التي تسجل بشكل أقل وسط المتعافين فهي اضطرابات السمع وما يعرف بـ”ضباب الدماغ”.
وتشمل الأعراض أعضاء أخرى في الجسم مثل القلب والرئتين والدماغ، حتى وإن لم يعانِ الشخص المصاب من أي أعراض من جراء كورونا، وفق الباحثين.
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