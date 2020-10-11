4 خدمات لـ الأحوال يمكن تنفيذها عبر منصة أبشر

2020-10-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية أنه مع منصة أبشر يمكن طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة إلى زيارة فروع الوكالة.

وأوضحت الأحوال، عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أنه يمكن تنفيذ خدمات عبر منصة أبشر منها خدمة تسجيل المواليد وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج وأيضًا خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

أسماء المواليد:

وكانت الأحوال قد أكدت في وقت سابق أنه لا توجد قائمة أسماء محددة ممنوعة، وإنما توجد معايير لاختيار الأسماء، ولكن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب.

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وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه لا يتم تسجيل الأسماء التي ليست جزءًا من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.

وشددت على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها.

خدمات الأحوال عبر أبشر:

وكانت الأحوال قد قالت في وقت سابق: إنه يمكن للمواطنين تفويض من ينوب عنهم عبر منصة أبشر لإنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنجازها، هي: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل.



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