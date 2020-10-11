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أوغلو: أردوغان وعائلته أكبر مصيبة حلت على تركيا
هاجم الرئيس على دعوته للشعب للصبر على الفقر
متابعات الخليج 365 - متابعة
هاجم رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه وعائلته بـ”أكبر مصيبة حلت على البلاد”.
كما هاجم أوغلو دعوة الرئيس التركي للشعب للصبر على المصائب والصعوبات والفقر، قائلًا: إن “الأمة ستصبر ولكن على أي مصيبة؟! من هم المتسببون بهذه المصيبة؟ إن كان أردوغان يقصد الصبر على الفقر والبطالة والتضخم والفساد والظلم، فعلينا أن نتساءل عن السبب في كل ذلك”.
وأضاف رئيس حزب المستقبل خلال مؤتمر لحزبه في مدينة مرسين جنوب تركيا قائلًا: “أنتم المصيبة. إن أكبر مصيبة حلت على هذا الشعب هو النظام الذي حول البلاد إلى شركة عائلية كارثية”، حسبما نقل موقع صحيفة “زمان” التركية.
وتطرق أوغلو لسياسة أردوغان القائمة على استغلال الوضع السياسي في البلاد، مشيرًا إلى أنه اضطر للتحالف مع حزب قومي وآخر يساري من أجل البقاء في السلطة، في إشارة إلى حزبي الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، وحزب الوطن بقيادة دوغو برينجك.
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