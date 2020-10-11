شكرا لقرائتكم 2000 ريال عقوبة نقل عدد ركاب أكثر من المحدد في الرخصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2000 ريال عقوبة نقل عدد ركاب أكثر من المحدد في الرخصة
أكد المرور أنها مخالفة تستوجب العقوبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية التزام قائدي المركبات بعدد الركاب الوارد في رخصة السير، مشددةً على أن زيادة الركاب عن العدد المحدد في الرخصة يعد مخالفة تستوجب العقوبة.
ولفت المرور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، إلى أن نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير يُعد مخالفة مرورية، وعقوبتها الغرامة المالية من 1000 إلى 2000 ريال.
أماكن يمنع الوقوف فيها:
وقال المرور في سياق آخر: تجنُّب الوقوف في الأماكن الممنوعة دليل وعيك بتعليمات السير.
وحدد الأماكن الممنوع الوقوف بها على النحو التالي:
– كل المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف.
– عند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق.
– على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء.
– على بعد أقل من 20 مترًا من جسر أو نفق.
– الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 2000 ريال عقوبة نقل عدد ركاب أكثر من المحدد في الرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.