شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: «التركة حق لجميع الورثة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور الشيخ عبدالله المطلق؛ عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، على أن التركة تعد حق لجميع الورثة ولا يحوز أمل المال بغير حق.

وقال "المطلق" في تغريدة له عبر "تويتر" : التركة حقٌ لجميع الورثة، ولا يجوز الإضرار بوارث؛ لأنه ظلمٌ، وقطع رحم، وأكلٌ لمالٍ بغير حقٍّ، وهذه الثلاث من كبائر الذنوب، وحسبك فيها قول الرسولﷺ: ((لا يدخل الجنة قاطع)) متفق عليه".

وتابع : "وقد رأينا عقوبات ربانية شديدة وقعت على هؤلاء الظلمة في الدني".