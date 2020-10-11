شكرا لمتابعة خبر عن " النمر ": رفع الصوت أثناء الغضب لا يريح القلب بل يتسبب في جلطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر من مفهوم خاطئ وشائع بشأن رفع الصوت أثناء الغضب. حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر من مفهوم خاطئ وشائع بشأن رفع الصوت أثناء الغضب. وقال النمر خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" رفع الصوت أثناء الغضب يزيد من الجهد على القلب ويزيد من احتمالية حدوث الجلطة ". وكانت انتشرت مفاهيم خاطئة بشأن التنفيس برفع الصوت أثناء الغضب يريّح القلب، مما أثارت جدلًا واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

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