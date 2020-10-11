شكرا لمتابعة خبر عن قائد الطائرة الملكية يكشف رسالة الراحل غازي القصيبي له بعد رحلة جوية(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف الطيار المتقاعد الكابتن فيصل صديقي، رسالة الراحل غازي القصيبي رحمه الله له بعد رحلة جوية.
وقال في حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية اليوم (الأحد) أن مسار الرحلة كان من العريش إلى لندن، وفي مرة آخرى جاء معي أيضًا إلى لندن.
وأضاف : كتب لي رسالة مكونة من بيت شعر، واحتفظت بالرسالة حتى الآن، وكنا نتحدث سويا على متن الطائرة، فكان يسلم علي كل من يدخل الطيارة بحكم مهنتي.
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