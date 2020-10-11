شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.." الصحة ": المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا، موضحة أن المضادات الحيوية تعالج العدوى البكتيرية فقط وليس لها أي أثر على الإنفلونزا.

وأشارت وزارة الصحة في فيديو توضيحي إلى أن أخذ المضاد الحيوي دون الحاجة له يسبب مضاعفات ويساعد في تكون بكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يلجأ الكثيرون إلى تناول المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، معتقدين أن ذلك يساعد على الشفاء بشكل أسرع.

وتعتبر المضادات الحيوية نوعًا من الأدوية التي تساعد على محاربة العدوى الناتجة عن البكتيريا، في حين تحدث الإنفلونزا بسبب التعرض للفيروسات.