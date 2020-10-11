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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يسخر من مي خريش

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، من مي خريش نائب رئيس التيار الوطني الحر، بعد تفضيلها ايران على المملكة خلال لقاء مع الاعلامي طوني خليفة في برنامجه “سؤال محرج” .

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً “هذا يوم حزين لنا كسعوديين ..احفظوا هذا التاريخ العاشر من اكتوبر .. مي خريش اختارت ايران ولم تختر ".

وأضاف : " إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم”.

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