شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يُحدد غرامة زيادة عدد الركاب في المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من عدم الالتزام بعدد الركاب الوارد في رخصة السير. حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من عدم الالتزام بعدد الركاب الوارد في رخصة السير. وأكدت أن نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير يُعد مخالفة مرورية، وعقوبتها الغرامة المالية من 1000 إلى 2000 ريال.

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