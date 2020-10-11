شكرا لمتابعة خبر عن الصحة : التعافي من " كورونا " لا يعني أنك لن تصاب مرة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المصاب بفيروس كورونا المستجد يصبح متعافي، بعد مرور 10 أيام منذ بدء الإصابة، بشرط أن تكون الـ 3 أيام الأخيرة خالية من الأعراض.
وأشار متحدث الصحة، إلى أنه " بعد هذه المدة لا يتطلب الأمر التعافي فحص مخبري"، مؤكدًا أن هناك نسبة معينة تظهر نتائجهم إيجابية نتيجة وجود بقايا غير نشطة للفيروس وذلك غير مضر.
وأكد على أن "التعافي لا يعني أنك لا تصاب، إذ أن تكوّن الأجسام المضادة ليس ضمانًا كافيًا لصد الفيروس من جديد، ولا نضمن مدة حمايتها ".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة : التعافي من " كورونا " لا يعني أنك لن تصاب مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.