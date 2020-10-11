شكرا لمتابعة خبر عن الصحة : التعافي من " كورونا " لا يعني أنك لن تصاب مرة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المصاب بفيروس كورونا المستجد يصبح متعافي، بعد مرور 10 أيام منذ بدء الإصابة، بشرط أن تكون الـ 3 أيام الأخيرة خالية من الأعراض.

وأشار متحدث الصحة، إلى أنه " بعد هذه المدة لا يتطلب الأمر التعافي فحص مخبري"، مؤكدًا أن هناك نسبة معينة تظهر نتائجهم إيجابية نتيجة وجود بقايا غير نشطة للفيروس وذلك غير مضر.

وأكد على أن "التعافي لا يعني أنك لا تصاب، إذ أن تكوّن الأجسام المضادة ليس ضمانًا كافيًا لصد الفيروس من جديد، ولا نضمن مدة حمايتها ".