شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تحصل على نتائج واضحة و مبشرة لعلاج كورونا بالبلازما(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن المملكة شاركت في إحدى أهم الدراسات التي اختُتمت بشكل ناجح خلال الأسابيع الماضية، وهي دراسة العلاج بالبلازما.

وقال عسيري إن الجهاز المناعي في الجسم ينتج طيفا واسعا من الأجسام المضادة للأمراض المعدية بما فيها الفيروسات, موضحًا أن هذا المبدأ ليس بالجديد واستُخدم في السابق في علاج "سارس1" -فيروس كورونا الأول-.

وأضاف أن الشخص الذي يتعافى من كورونا يستطيع أن يتبرع بالدم ويستخلص منه البلازما التي تحتوي على أجسام مضادة, وهناك استجابة واضحة لهذا النوع للعلاج خاصة في الذين لديهم مضاعفات شديدة من الإصابة بكوفيد19 .

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