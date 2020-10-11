شكرا لمتابعة خبر عن فيديو مُسيء لعامل يقود فنانة شهيرة للمثول أمام المحكمة الجزائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):رفع أحد العاملين، دعوى قضائية ضد ممثلة ومطربة، للمطالبة بتعزيرها ومعاقبتها على إسائتها له لفظيًا.
وكانت الفنانة، قد نشرت مقطع فيديو، وصفت فيه العامل بأنه "لص وحرامي" ونعتته بألفاظ مسيئة أخرى، إثر خلافٍ نشب بينهما.
من جانبه، تقدم العامل بدعوى في الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بمعاقبة الفنانة عما بدر منها، وإثبات ما أسند إليها وتعزيرها على الوجه الشرعي.
وكشفت مصادر وفقًا لـ "عكاظ"، عن مساعٍ وجهودًا كبيرة لحل النزاع وتنازل المدعي عن دعواه، وقد طلب الوسطاء مهلة من أجل تسوية الخصومة.
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