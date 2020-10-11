اخبار السعوديه

فيديو مُسيء لعامل يقود فنانة شهيرة للمثول أمام المحكمة الجزائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن فيديو مُسيء لعامل يقود فنانة شهيرة للمثول أمام المحكمة الجزائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رفع أحد العاملين، دعوى قضائية ضد ممثلة ومطربة، للمطالبة بتعزيرها ومعاقبتها على إسائتها له لفظيًا.

وكانت الفنانة، قد نشرت مقطع فيديو، وصفت فيه العامل بأنه "لص وحرامي" ونعتته بألفاظ مسيئة أخرى، إثر خلافٍ نشب بينهما.

من جانبه، تقدم العامل بدعوى في الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بمعاقبة الفنانة عما بدر منها، وإثبات ما أسند إليها وتعزيرها على الوجه الشرعي.

وكشفت مصادر وفقًا لـ "عكاظ"، عن مساعٍ وجهودًا كبيرة لحل النزاع وتنازل المدعي عن دعواه، وقد طلب الوسطاء مهلة من أجل تسوية الخصومة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مُسيء لعامل يقود فنانة شهيرة للمثول أمام المحكمة الجزائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا