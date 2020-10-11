حقيقة استخدام البريد السعودي "الدرون" في توصيل الطرود (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح نائب رئيس الشؤون القانونية والدولية في البريد السعودي، عبد العزيز الفوزان، حقيقة بدء استخدام الطائرة الدرون في توصيل الطرود. أوضح نائب رئيس الشؤون القانونية والدولية في البريد السعودي، عبد العزيز الفوزان، حقيقة بدء استخدام الطائرة الدرون في توصيل الطرود. وقال الفوزان خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، إن استخدام الدرون في توصيل الطرود يحتاج إلى بيئة آمنة وكاملة لاستخدام تلك التقنية في المملكة. وأضاف أنه تم اعتماد تقنيات متطورة في البريد، مثل محطات الطرود التي تسمح لأي شخص يحمل كودا معينا بالذهاب إلى المواقع الخاصة بالمحطات للحصول على الطرود.

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