«أبشر» تجيب عن أبرز 5 أسئلة تتعلق بفقدان كلمة السر وتجديد استمارة السيارة وتسجيل المواليد

أجابت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة عن أبرز وأهم أسئلة الأسبوع فيما يتعلق بفقدان كلمة المرور على المنصة وتجديد استمارة السيارة، وتسجيل المواليد الجدد.

وأوضحت منصة أبشر أن عند ظهور ملاحظة كلمة المرور خطأ أثناء الدخول على الحساب يتم اختيار «نسيت كلمة المرور» من الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر، ثم إنشاء كلمة مرور جديدة، بعد ذلك سجل الدخول للمنصة باستخدام رقم الهوية «اسم المستخدم» وكلمة المرور الجديدة.

وأكدت منصة أبشر، أنه لا يمكن تجديد استمارة المركبة في حال وجود مخالفات مرورية؛ حيث يتطلب ذلك سداد المخالفات المرورية ثم تنفيذ الخدمة.

ووفقًا لمنصة أبشر، يجب لتوثيق رقم جديد في حساب أبشر تحديث رقم الجوال الجديد لحسابك من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية القريبة منك ولمعرفة مواقع الأجهزة يرجى اختيار مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل الصفحة الرئيسية للمنصة.

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وفي حال ظهور ملاحظة «لا توجد بيانات مسجلة»، عند تسجيل مولود جديد، يرجى التأكد من تسجيل بيانات المولود من قبل المستشفى ثم تنفيذ الخدمة من خلال منصة أبشر.

وبيّنت منصة أبشر، أنه يوجد غرامة تأخير على انتهاء الإقامة لإبن المواطنة بعد مُضيّ 3 أيام من انتهاء الإقامة في حال عدم التجديد.

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