2400 ريال كدعم شهري للسعوديين العاملين بنشاط توجيه المركبات.. إليك طريقة التسجيل

لمدة عامين..
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأحد، عن 2400 ريال كدعم شهري للسعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات لمدة عامين.
وأوضح صندوق «هدف»، أن النقل الموجَّه هو نشاط نقل الركاب بتوجيه سيارات الأجرة الخاصة أو السيارات الخاصة لنقل الركاب بأجر بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.
يجب التسجيل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات المعتمدة في المبادرة، ثم الاعتماد في منصة وصل، ثم إصدار وثيقة العمل الحر في النقل الموجّه تحت نشاط قائد مركبة، ثم التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وإكمال إجراءات التقديم، ثم البدء بالعمل في التطبيقات حال إكمال الإجراءات.
ومن ثم التقديم على طلب الدعم من منصة طاقات، وبعدها يتم التحقق الشهري من معايير الأداء؛ حيث يجب تحقيق ما لا يقل عن 42 رحلة شهريًا في وقت الذروة من الأحد إلى الخميس من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، وفي أيام الجمعة والسبت من 12ظهرا حتى 12 مساء، وفقًا لصندوق هدف.
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