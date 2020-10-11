الأمير فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع مع وزير خارجية أذربيجان

تطرقا إلى للعلاقات الثنائية بين البلدين..
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الأحد، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف.
وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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