المدينة والرياض بالصدارة.. الصحة تكشف معدل إصابات كورونا بمدن المملكة

كشفت وزارة الصحة، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الأحد 323 إصابة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 64إصابة جديدة، وحلّت الرياض في المرتبة الثانية بـ27 حالة، فيما تم تسجيل (21 في الهفوف 18في بلجرشي 17 في حائل 13 في جازان 8 في عرعر 8 في مكة المكرمة 8 في أبها 8 في الدمام 7 في بريدة 7 في الجبيل 7 في الظهران).

في حين تم تسجيل (6في وادي الدواسر 6 في المبرز 5 في نجران 5 في الخرج 4 في النعيرية 4 في الخفجي 4 في رجال ألمع 3 في الأسياح 3 في أحد رفيدة 3 في الطائف 3 في خميس مشيط 3 في المجمعة 3 في جدة 3 في الدوادمي 3 في عنيزة 3 في بقيق 3 في عيون الجواء 3 في رفحا 3 في القويعية 3 في بللسمر 2 في خليص 2 في الخبر 2 في ينبع 2 في الزلفي 2 في القطيف 2 في شرورة 2 في أملج 2 في المذنب 2 في العيص 2 في قرية العليا).

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كما تم تسجيل (1 في موقق 1 في الحرجة1 في الباحة 1 في عفيف 1 في الرس 1في رنية 1 في قصيباء 1 في البدائع 1 في رياض الخبراء 1 في مهد الذهب 1 في صامطة 1 في القنفذة 1في شقراء 1في البكيرية 1 في الحرث 1 في ترج 1 في الجفر).

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 339267 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 593 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 325330 حالة، كما تم تسجيل 25 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5043 حالة.