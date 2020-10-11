هل مخالفة قطع الإشارة تتضاعف أم تبقى ثابتة؟.. المرور يوضح

معلنًا آلية تطبيق الحد الأعلى..
أوضح المرور السعودي، آلية تطبيق الحد الأعلى للمخالفات، سواء فيما يتعلق بمضاعفة قيمتها عند التأخر في السداد، أو عند ارتكاب مخالفة قطع الإشارة المرورية.
وأكد المرور السعودي، عبر حسابه على تويتر، أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.
وجاء ذلك ردًا على عدة استفسارات تتعلق بمدى صحة مضاعفة قيمة المخالفات حال التأخر في السداد، فضلًا عن تساؤل لأحد المواطنين قال فيه: "هل مخالفة قطع الإشارة 3000 تتضاعف ولا ثابتة؟
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