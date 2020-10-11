الصحة: عقد المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا يوم واحد في الأسبوع

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد «COVID-19» سيعقد مرة واحدة في الأسبوع.

وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: «ابتداءً من اليوم الأحد سيكون المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد يومًا واحدًا في الأسبوع «يوم الأحد» سنبقى دومًا قريبين منكم بالمستجدات والتعليمات عبر حساب وزارة الصحة».

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 339267 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 593 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 325330 حالة، كما تم تسجيل 25 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5043 حالة.