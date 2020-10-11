طقس الاثنين: أمطار رعدية بهذه المناطق.. ومكة الأعلى حرارة وأبها الأقل

مصحوبة برياح نشطة..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الاثنين؛ لافتة إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي، نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14- 36 كم/ساعة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج.
ونوهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 13 درجة.
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