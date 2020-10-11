المملكة الأولى عربيًا والثانية شرق أوسطيًا في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بكورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تقدم دوراً ريادياً ومهماً وإسهاماً عالمياً كبيراً فيما يتعلق بالأبحاث السريرية والدراسات والأبحاث المتعلقة بالوصول إلى معلومات إضافية وخطوات باتجاه المعالجات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد من خلال كوادرها المتميزة من السعوديين والسعوديات من الرائدين في المجال البحثي، والحائزين على مستويات موثوقية ومستويات علمية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار متحدث الصحة، إلى وصول المملكة للمرتبة الـ25 عالمياً وهي مرتبة متقدمة بين الدول العالمية وتعدّ الثانية على مستوى الشرق الأوسط والأولى بين الدول العربية في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

ونوه، بأن ذلك يعد إسهاماً مهماً تشارك فيه مجموعة من المراكز البحثية ومجموعة من الفرق التي تقوم على الدراسات العلمية من مختلف القطاعات الصحية في المملكة في تعاون فريد جداً، ثماره عالية جداً على المستوى الدولي والعالمي.

من جانبه شدد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، على أهمية البحث العلمي كونه جزءاً لا يتجزء من الاستجابة للأمراض المستجدة خاصة الأمراض المعدية, وأن المملكة شاركت بشكل فعال وواضح خلال جائحة كوفيد 19.

ولفت، إلى أن الأبحاث في مجملها تنقسم إلى أبحاث وبائية وأبحاث أساسية تتعلق بفهم الفيروس وأبحاث علاجية، ويدخل في ذلك الأبحاث المتعلقة بالأدوية وأيضاً باللقاحات في المستقبل القريب.

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وأوضح، أن المملكة شاركت في إحدى أهم الدراسات التي اختُتمت بشكل ناجح خلال الأسابيع الماضية، وهي دراسة العلاج بالبلازما؛ حيث من المعروف أن الجهاز المناعي في الجسم ينتج طيفاً واسعاً من الأجسام المضادة للأمراض المعدية بما فيها الفيروسات, مبيناً أن هذا المبدأ ليس بالجديد واستُخدم في السابق في علاج «سارس1» -فيروس كورونا الأول-.

وألمح عسيري، إلى أن المملكة بدأت عن طريق فريق علمي مميز من قطاعات مختلفة بدراسة هذا الخيار العلاجي, مبيناً أن الشخص الذي يتعافى من كورونا يستطيع أن يتبرع بالدم ويستخلص منه البلازما التي تحتوي على أجسام مضادة؛ حيث أجريت الدراسة على عدد من المصابين يقابلهم عدد من الأشخاص غير المصابين وكانت من أكبر الدراسات من ناحية العدد في هذا المجال حول العالم, والنتائج الآن في المرحلة النهائية من التحليل وهي مبشرة ولله الحمد وهناك استجابة واضحة لهذا النوع للعلاج خاصة في الذين لديهم مضاعفات شديدة من الإصابة بكوفيد 19.

وبيّن، أنه خلال الأيام القادمة ستشاهد الأرقام بشكل أدق وأوسع, لافتاً النظر إلى ما تردد في وسائل الإعلام حول نشر دراسة مهمة جداً تعدّ الأهم -حتى الآن- لموضوع علاج النوع الآخر من كورونا الموجود في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؛ حيث إن هذه الدراسة السريرية أجريت في المملكة واستغرقت تقريباً 3 سنوات تم فيها تجربة (كوكتيل) علاجي في عدد من المضادات الفيروسية منها محفزات المناعة، وكانت هذه الدراسة بقيادة مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث بوزارة الحرس الوطني وشاركت فيها وزارة الصحة بأكثر من 9 مستشفيات وشاركت أيضاً الخدمات الطبية بوزارة الدفاع.

وأفاد عسيري، أن الدراسة أثبتت -ولله الحمد- أن هذا الأسلوب العلاجي الذي يحتوي على نوعين من المضادات الفيروسية وعقار الإنترفيرون يستطيع أن يخفض الوفيات من الإصابات بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إلى أكثر من النصف, وأنه كلما أعطي العلاج مبكراً كلما كانت الاستجابة أفضل.

وذكر وكيل وزارة الصحة، أن هذه الدراسة لقيت أصداء عالمية كبيرة جداً ونُشرت في أفضل المجلات الطبية التي تُعنى بنشر الأبحاث الرائدة, مشيراً إلى موضوع دراسة عالمية مع منظمة الصحة العالمية تسمى «سولدارتي»؛ حيث اكتملت هذه الدراسة وتم فيها دراسة 4 أنواع من «البروتوكولات» العلاجية، وهي في طور التحليل النهائي، وأظهرت أن هناك بعض «البروتوكولات» لها فائدة وبعضها أظهرت أنها غير مفيدة, ومن ثم ستنعكس نتائج هذه الدراسات بإذن الله على «البروتوكولات» العلاجية ليس فقط في المملكة ولكن في مختلف دول العالم.