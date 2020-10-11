هل بيع العقار للأخ عليه ضريبة؟.. «الزكاة والدخل» تجيب

حسمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حالة الحيرة النابعة من استفسارات الكثير من الأشخاص، بشأن وجود ضريبة على العقار حالة بيعه من شقيقه لشقيقه، أو قيام أحد الأخوة بالتنازل عن قطعة أرض يمتلكها لأخيه بلا مقابل.

وذكر حساب العناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، على تويتر، أنه ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م، تم فرض ضريبة التصرفات العقارية على كافة التوريدات العقارية بنسبة 5%، ما لم تكن مستثناة من الضريبة.

وأوضح حساب العناية بالعملاء، أنه يمكن الإطلاع على المادة الثالثة للحالات المستثناة من التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي: ‎

Advertisements

جاء ذلك رداً على تساؤل لأحد المواطنين قال فيه: «هل بيع العقار للأخ عليه ضريبة؟».

في حين ردت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على تساؤل لمواطن آخر جاء فيه: «أريد أن أتنازل عن أرض لصالح أخي.. كيف تقيم الأرض من أجل احتساب ضريبة التصرفات العقارية؛ حيث إنني لن أقبض أي مقابل مادي للأرض؟».

وقالت الزكاة والدخل عبر حساب خدمة العملاء على تويتر، أنه يتم فرض الضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار، بشرط أن لا تقل قيمته عن القيمة السوقية العادلة في وقت التصرف أو البيع.