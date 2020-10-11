ضبط مواطن تورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآليّ وسرقة تجهيزاتها بتبوك

في العقد الثالث من العمر..

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر. وأوضح الغبان، أن السبب يرجع لتورط هذا المواطن الثلاثيني، في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها؛ حيث تم ضبطه وبحوزته عدد من المسروقات. وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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