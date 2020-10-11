مخبأة في سيارة نقل يقودها مقيم سوداني.. إحباط محاولة تهريب 55 كجم حشيش

بمنطقة جازان..
تمكنت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 55 كجم من مادة الحشيش المخدرة.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بقيادة المنطقة أثناء تنفيذ مهامها، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة مخبأة في سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بمنطقة جازان، والقبض على سائقها - وهو مقيم من الجنسية السودانية.
وأشار، إلى أنه جرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة للجهة المختصة.
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