82 % من المستشفيات غير الملتزمة بمعايير الجودة والسلامة حكومية

كشف تقرير حديث صادر عن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، أن إجمالي مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة التي رفض اعتمادها لعدم التزامها بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى للحصول على شهادة الاعتماد بلغت 74 مستشفى منها 61 حكوميا ما يعادل نسبة 82.4 % من إجمالي المستشفيات، والخاص 13 مستشفى بنسبة 17.6 %.

زيارة 313 منشأة

أظهر التقرير أن إجمالي المستشفيات التي تمت زيارتها للتأكد من تطبيقها للمعاير خلال الأعوام الأربعة من عام 2017 وحتى 4 أكتوبر للعام الحالي 2020، بلغت 313 مستشفى بلغت الحكومية 180 مستشفى منها 115 تم اعتمادها، و61 مستشفى رفض اعتماده، ومستشفيان حصلا على اعتماد مشروط، وتعليق الاعتماد لمستشفى، وتم سحب شهادة الاعتماد من المستشفى الثاني، أما المستشفيات الخاصة فبلغت 133 مستشفى منها المعتمدة 118 مستشفى، ورفض الاعتماد لـ13 مستشفى، ومستشفى معتمدة اعتمادا مشروطا وآخر انتهاء سريان شهادة الاعتماد.

مكة في الصدارة

بحسب التقرير، تصدرت منطقة مكة المكرمة بقية المناطق في تقيم سباهي بـ78 زيارة نتج عنها اعتماد 57 مستشفى، ورفض الاعتماد لـ19 مستشفى واعتمادان مشروطان، وثانيا الرياض بـ69 زيارة، بلغ منها المعتمد 56 مستشفى، و12 تم رفضه وانتهاء سريان شهادة الاعتماد لمستشفى، بينما جاءت الباحة الأقل بـ4 زيارات تم اعتماد مستشفى واحد، ورفض الاعتماد لـ3 مستشفيات وجميعها حكومية.

6 تحديات

وفقا لتقرير وزارة الصحة السنوي عن عام 2019، تواجه الصحة 6 تحديات، حيث جاء ثالث التحديات التي تواجهها، تنامي المخاطر في المنشآت الصحية بسبب تفاوت معايير الجودة الطبية ومعاير سلامة المرافق، وأرجعت الوزارة سبب عدم حصول معظم مستشفيات المملكة التراخيص والاعتمادات إلى عدم استيفاء معايير السلامة الأساسية والجودة، سواء المتعلقة بسلامة المستفيدين أو مقدمي الخدمات وبيئة العمل، مبينة أن الأولويات الإستراتيجية لمعالجة هذا التحدي، بتطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى استناداً إلى آليات أثبتت فعاليتها عالمياً، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية، وإشراك جميع قطاعات الرعاية الصحية في تنمية هده الثقافة واحتضانها، وتطوير الكفاءات المطلوبة لها، وتعزيز برنامج الاعتماد الوطني لكي يكون قابلاً للمقارنة بهيئات الاعتماد الدولية المماثلة.

إجمالي المنشآت الحكومية والخاصة التي تمت زيارتها في 4 أعوام

313 مستشفى

233 المعتمدة

3 اعتماد مشروط

74 رفض الاعتماد

1 تعليق الاعتماد

1 سحب شهادة الاعتماد

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1 انتهاء سريان شهادة الاعتماد

المستشفيات المعتمدة

233 مستشفى

115 حكومية

118 خاصة

اعتماد مشروط

3 مستشفيات

2 حكومية

1 خاص

رفض الاعتماد

74 مستشفى

61 حكومية

13 خاصة