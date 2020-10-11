28% ارتفاع إصدار الرخص التجارية والإنشائية

ارتفع إصدار الرخص البلدية التجارية والإنشائية خلال الربع الثالث من العام الجاري بواقع 39633 رخصة، وبنسبة وصلت إلى 28.5% حيث وصل عدد الرخص في الربع الثاني إلى 139 ألفا، فيما وصل بنهاية الربع الثالث إلى 178 ألف رخصة.

إحصائية الربع الثالث

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إنجاز 178633 رخصة بلدية تجارية وإنشائية خلال الربع الثالث من هذا العام 2020 من خلال منصة «بلدي» الإلكترونية. وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات على مستوى مناطق ومحافظات المملكة كافة أنجزت 154.215 رخصة تجارية ما بين إصدار، وتجديد وتعديل، فيما بلغ عدد الرخص الإنشائية 24.418 رخصة، اشتملت على: (رخص نقل ملكية، وبناء جديد، وإضافة وتعديل مكونات البناء وعدد من الخدمات الأخرى).

الربع الثاني

أنجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر منظومة القطاع البلدي أكثر من 139 ألف معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونيا عبر بوابة «بلدي» في الربع الثاني.

وكان تقديم الخدمات عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية، ضمن المبادرات والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز جهود المملكة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ومنع انتشاره، وفي إطار توجهها إلى الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها للمستفيدين كافة في مختلف مناطق المملكة، حيث توفر هذه الخدمات على المستفيدين والمستثمرين عناء الذهاب للأمانات أو البلديات للمتابعة، ما يسهم في الحد من التجمعات والتعامل المباشر والمخالطة التي قد تتسبب في العدوى والإصابة بالمرض.

الخدمات الرقمية

أكدت الوزارة أنها تسعى من خلال المركز البلدي للتحول الرقمي إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية من خلال بناء بيئة رقمية مرنة ومستدامة، وتقديم تجارب مبتكرة للعملاء بهدف تحسين رضاهم من خلال أتمتة الإجراءات، والأعمال الأساسية والمساندة، واستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن توفير، وتطوير منصات، وخدمات رقمية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة وآمنة للعملاء في القطاع البلدي، لافتة الانتباه إلى أنّ منصة «بلدي» أسهمت في تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي سهلّت للمستفيدين إجراء العديد من الخدمات إلكترونيًا، ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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الخدمات الرقمية في بوابة بلدي

* بناء بيئة رقمية مرنة ومستدامة

* تقديم تجارب مبتكرة للعملاء بهدف تحسين رضاهم من خلال أتمتة الإجراءات

* الأعمال الأساسية المساندة

* استخدام التقنيات الحديثة

* توفير وتطوير منصات وخدمات رقمية مشتركة وآمنة للعملاء في القطاع البلدي

* تحسين كفاءة الخدمات التي تسهّل للمستفيدين إجراء الخدمات إلكترونيا