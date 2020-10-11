توصية بإنشاء هيئة لإعداد وتهيئة القادة

أوصت دراسة حديثة بإنشاء هيئة لإعداد وتهيئة القادة الاستراتيجيين، تكون مهمتها إعداد القيادات العليا للوزارات والهيئات والمناصب العليا، بالإضافة إلى إنشاء مركز وطني يكون المرجع لجميع أجهزة الدولة لتوفير الدعم فيما يخص الاستشارات الاستراتيجيّة وبناء الخطط الاستراتيجية.

جاء ذلك في سياق أطروحة دكتوراه - بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - كلية العلوم الاستراتيجية، قسم العلوم الاستراتيجية، تخصص الدراسات الاستراتيجية، للعــام (2020)، للباحث عبد الله بن عون القحطاني، حملت "دور القيادة الاستراتيجية في تنفيذ التخطيط الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية: من وجهة نظر مكاتب تحقيق الرؤية 2030".

تساؤلات الدراسة

التساؤل الرئيسي: ما دور القيادة الاستراتيجيّة في تنفيذ التخطيط الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية من وجهة نظر مكاتب تحقيق الرؤية (2030)؟ وتتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية: 1. ما الكفايات أو المهارات اللازمة لاختيار القائد الاستراتيجيّ؟ 2. ما دور القائد الاستراتيجيّ في تنفيذ التخطيط الاستراتيجيّ؟ 3. ما مدى الحاجة إلى برنامج وطني لإعداد وتهيئة القادة الاستراتيجيّين في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030؟ 4. ما التحديات والمعوقات التي تواجه القائد الاستراتيجيّ عند تنفيذ التخطيط الاستراتيجيّ في رؤية 2030؟ 5. ما أهمية تنفيذ القيادة الاستراتيجيّة للتخطيط الاستراتيجيّ في تحقيق الأمن الوطني وفق رؤية 2030؟ 6. هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس، العمر، المؤهل التعليمي، الخبرات العملية، الدورات التدريبية).

العيّنة والمنهج

بلغ عدد مجتمع الدراسة 383 موظفاً، وعليه كان عدد أفراد العيّنة (192) موظفاً في مكاتب تحقيق الرؤية (2030). أما منهج الدراسة فهو من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي الذي يحاول من خلاله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، مستعيناً بالاستبانة كأداة للدّراسة.

النتائج

1. المتوسط العام للمحور الأول هو (4.570) أي أنَّ أفراد الدراسة موافقون بشدة، وتتلخص أهم الكفايات أو المهارات اللازمة لاختيار القائد الاستراتيجيّ من وجهة نظر مكاتب تحقيق الرؤية (2030) فيما يلي:

- أن يتعامل بحكمة وعقلانية في معالجة المشكلات والأزمات.

- أن يشجع على العمل بروح الفريق الواحد وفق المنظومة الواحدة.

2. المتوسط العام للمحور الثاني هو (4.538) ويعني أنَّ أفراد الدراسة موافقون بشدة. وتتلخص أهم نقاط القوة لدى القائد الاستراتيجيّ في تنفيذ التخطيط الاستراتيجيّ من وجهة نظر مكاتب تحقيق الرؤية (2030) فيما يلي:

- يوزع الأعمال على الأفراد بشكل يتناسب مع تخصصاتهم وقدراتهم.

- يحدد مهام ومسؤوليات الموظفين بشكل واضح ومكتوب.

3. المتوسط العام للمحور الثالث هو (4.561) ويدل على أنَّ أفراد الدراسة موافقون بشدة، وتتخلص مدى الحاجة إلى برنامج وطني لإعداد وتهيئة القادة الاستراتيجيّين لتحقيق الخطة الاستراتيجيّة السعودية وفق رؤية 2030 من وجهة نظر مكاتب تحقيق الرؤية (2030) فيما يلي:

- القيادة الاستراتيجيّة علم تتطلب التدريب والتأهيل.

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- التمكن من أدوات التخطيط الاستراتيجيّ يؤدي إلى جودة التنفيذ.

4. المتوسط العام للمحور الرابع هو (4.175) ويعني أنَّ أفراد الدراسة موافقون، ومن أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القائد الاستراتيجيّ عند تنفيذ التخطيط الاستراتيجيّ من وجهة نظر مكاتب تحقيق الرؤية (2030) ما يلي:

- عدم وضوح مسؤوليات ومهام العاملين المرتبطة بالتخطيط والاعتقاد الخاطئ بأن التخطيط الاستراتيجيّ هو مهمة الإدارات العليا فقط

- التسارع الكبير في تطور التقنيات ونقل البيانات والمعلومات.

5. المتوسط العام للمحور الخامس هو (4.541) أي أنَّ أفراد الدراسة موافقون، وتتلخص أهمية تنفيذ القيادة الاستراتيجيّة للتخطيط الاستراتيجيّ في تحقيق الأمن الوطني من وجهة نظر مكاتب تحقيق الرؤية (2030) فيما يلي:

-يمثل تنفيذ الاستراتيجيّات أحد مقومات الأمن الوطني.

-استقرار الأمن الوطني ركيزة أساسية للتطور والتقدم.

التوصيات

1. إنشاء مركز وطني يكون المرجع لجميع أجهزة الدولة لتوفير الدعم فيما يخص الاستشارات الاستراتيجيّة وبناء الخطط الاستراتيجيّة، ومتابعة التنفيذ وعمل التغذية الراجعة لجميع الخطط في الوزارات والهيئات المعنية.

2. إنشاء هيئة لإعداد وتهيئة القادة الاستراتيجيين، وتكون مهمتها إعداد القيادات العليا للوزارات والهيئات والمناصب العليا.

3. استقطاب المؤهلين وأصحاب الخبرة في القيادة الاستراتيجيّة والتخطيط الاستراتيجي لمكاتب تحقيق الرؤية.

4. استقلالية مكاتب تحقيق الرؤية وارتباطها مباشرة بصاحب القرار في الدولة.

5. استحداث أقسام للعلوم والدراسات الاستراتيجيّة في الجامعات والكليات السعودية.

6. الاهتمام بالعلوم الحديثة ومن أهمها علم تنفيذ الاستراتيجيات.