ربع مليون مستفيد بولادة مكة

نجح مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة بتقديم خدماته لـ 253502 مستفيد خلال العام الماضي 1441. وأوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور أحمد غيث المحمادي، أن حالات الولادة تنوعت بين 5883 ولادة طبيعية، و3037 ولادة قيصرية، وبلغ عدد المراجعين للطوارئ 122433، كما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 113394 مراجعا.

وتعددت العمليات التي أُجريت في المستشفى إلى عدة أنواع؛ منها العمليات الطارئة والمجدولة؛ حيث بلغ عدد العمليات الجراحية الطارئة 5953 عملية، وبلغ عدد العمليات الجراحية المجدولة 1985 عملية.