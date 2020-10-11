اخبار السعوديه

ربع مليون مستفيد بولادة مكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نجح مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة بتقديم خدماته لـ 253502 مستفيد خلال العام الماضي 1441. وأوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور أحمد غيث المحمادي، أن حالات الولادة تنوعت بين 5883 ولادة طبيعية، و3037 ولادة قيصرية، وبلغ عدد المراجعين للطوارئ 122433، كما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 113394 مراجعا.

وتعددت العمليات التي أُجريت في المستشفى إلى عدة أنواع؛ منها العمليات الطارئة والمجدولة؛ حيث بلغ عدد العمليات الجراحية الطارئة 5953 عملية، وبلغ عدد العمليات الجراحية المجدولة 1985 عملية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ربع مليون مستفيد بولادة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا