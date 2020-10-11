ندوة الوفاء لجيل العطاء

ويمكن التسجيل في الندوة على الرابط https://t.co/RV26mk7D0s?amp=1
فيما أوضح وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للشراكة المجتمعية الدكتور عبد الرحمن بن خصيف آل عجلان أن الندوة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن، وتناقش محاورها الرعاية الصحية للمسنين، وخصائص واحتياجات المسن النفسية، لافتًا إلى أن الندوة تستهدف جميع فئات المجتمع، مقدمًا شكره لكل من ساهم وشارك في تنظيم هذه الندوة. يذكر أن الندوة تقدم بشكل مجاني، ويوجد شهادات معتمدة من الجامعة للحضور.
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