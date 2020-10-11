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رسالة من خادم الحرمين لأمير الكويت

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استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قصر السيف، اليوم، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والوفد المرافق، حيث سلم أمير دولة الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحمل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري.


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