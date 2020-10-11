صحة نجران تدشن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم الاحد فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار الاستثمار في الصحة النفسية بحضور مدير عام صحة نجران ابراهيم بني هميم والمساعدين ومدير مجمع إرادة والصحة النفسية واشتمل التدشين على اطلاق قافلة توعوية من حافلات الصحة تحتوي على عبارات وملصقات عن اليوم العالمي وعن الصحة النفسيه. تجوب الطرق الرئيسة والاحياء في مدينة نجران بالاضافة الي ركن استشاري وتوعوي في منتزه الملك فهد ( غابة سقام) .وتفعيل معارض توعوية في المراكز التجارية على مدار الاربعة ايام القادمة .

يذكر ان صحة نجران نظمت محاضرة عن طريق تطبيق الزوم تحت عنوان الاستثمار في الصحة النفسية ارتكزت على الحاجة إلى الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الأشهر والسنوات المقبلة بعد جائحة كورونا واهمية الاستثمار في برامج الصحة النفسية، التي عانت على مدى سنوات من النقص المزمن في التمويل، أكثر أهمية مما كان عليه في أي وقت مضى.