صحة نجران تدشن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

يذكر ان صحة نجران نظمت محاضرة عن طريق تطبيق الزوم تحت عنوان الاستثمار في الصحة النفسية ارتكزت على الحاجة إلى الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الأشهر والسنوات المقبلة بعد جائحة كورونا واهمية الاستثمار في برامج الصحة النفسية، التي عانت على مدى سنوات من النقص المزمن في التمويل، أكثر أهمية مما كان عليه في أي وقت مضى.
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