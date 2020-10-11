اخبار السعوديه

صحة نجران تدشن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم الاحد فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار الاستثمار في الصحة النفسية بحضور مدير عام صحة نجران ابراهيم بني هميم والمساعدين ومدير مجمع إرادة والصحة النفسية واشتمل التدشين على اطلاق قافلة توعوية من حافلات الصحة تحتوي على عبارات وملصقات عن اليوم العالمي وعن الصحة النفسيه. تجوب الطرق الرئيسة والاحياء في مدينة نجران بالاضافة الي ركن استشاري وتوعوي في منتزه الملك فهد ( غابة سقام) .وتفعيل معارض توعوية في المراكز التجارية على مدار الاربعة ايام القادمة .

يذكر ان صحة نجران نظمت محاضرة عن طريق تطبيق الزوم تحت عنوان الاستثمار في الصحة النفسية ارتكزت على الحاجة إلى الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الأشهر والسنوات المقبلة بعد جائحة واهمية الاستثمار في برامج الصحة النفسية، التي عانت على مدى سنوات من النقص المزمن في التمويل، أكثر أهمية مما كان عليه في أي وقت مضى.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة نجران تدشن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا