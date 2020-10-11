1178 جهازا ذكيا وشرائح إنترنت لطلاب البدائع

حيث تكفلت جمعية البدائع الخيرية بتوفير 750 شريحة إنترنت، نادي نبض القوة الرياضي بتوفير 20 جهازا ذكيا، رجل الأعمال سليمان بن عثمان أبا الخيل توفير 10 أجهزة ذكية، إياس للاستشارات التربوية وفرت 30 جهازا ذكيا، شركة عبدالعزيز المنيف وأولاده 142 جهازا ذكيا، وشركة مياه القصيم وفرت 226 جهازا ذكيا. فيما أكد مدير مكتب تعليم البدائع صالح الحامد على دور المكتب التعليمي بالمحافظة في تحقيق الشراكات المجتمعية كهدف من أهداف وزارة التعليم لبرنامج التحول الوطني 2020، ورفع مستوى التعاون مع القطاع الخاص والأهلي، وفي ختام اللقاء شكر المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد الفريح كافة الشركاء ومنسوبي مكتب التعليم بمحافظة البدائع.
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