السعودية اليوم / الجهات الأمنية في حائل تقبض على مقيمين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم



حائل 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

صَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية وآخر من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر، تورطا، بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهما (2,695) شريحة لشركات اتصالات محلية، وأدوات يستخدمانها في تنفيذ جرائمهم، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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22:47ت م

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