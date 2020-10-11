السعودية اليوم / جامعة الباحة تنظّم ورشة "جهوزية الجامعة لاستئناف برامج الدراسات العليا"



الباحة 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

نظّمت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات والبحث العلمي وعمادة الدراسات العليا أمس, ورشة عمل بعنوان "جهوزية الجامعة لاستئناف برامج الدراسات العليا"، عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد “، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد معالي رئيس الجامعة، أنّ مشروع برامج الدراسات العليا، يأتي انطلاقاً من دور جامعة الباحة الريادي، واستكمالاً لمسيرتها لاستكمال مشروعاتها التطويرية والأكاديمية والتحولية الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, مشيراً إلى أنّ إدارة الجامعة لن تتفانى في تقديم أي دعم يختص بتعزيز برامج الدراسات العليا في الجامعة.

بدوره أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور غانم بن محمد الغامدي أنّ الدراسات العليا بحلتها الجديدة هي إنجاز أكاديمي واستثمار معرفي يجب أن يحرص الجميع على تنفيذه وفق أعلى درجات الإتقان, مع مراعاة مسؤولية الجامعة الأكاديمي والاعتبارات الاستثمارية وفق ضوابط متوازنة والاستفادة من تجارب الماضي بإيجابياتها وسلبياتها.

وأشار إلى أنه سعياً لتكامل المنظومة وفق الاعتبارات الأكاديمية، سوف يُدعم هذا التوجه الجديد بالمزيد من الميزات من عمادة البحث العلمي ووحدة العلوم والتقنية لمزيد من الارتقاء بهذه البرامج والجودة في التنفيذ.

من جهته، أشار عميد الدراسات العليا الدكتور سعيد بن أحمد الغامدي، أنّ الورشة تأتي لمناقشة الاستعدادات لإطلاق حزمة جديدة من برامج الدراسات العليا تقدمها سبع كليات بالجامعة، ويبلغ عدد البرامج الجيدة المعتمدة 15 برنامجاً في مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية, حيث إنّ هذه البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وقد روعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين لها وتأهيلهم.

ونوّه إلى سعي العمادة إلى تفعيل التقنية ونشرها من خلال نقل جميع التعاملات الورقية إلى تعاملات إلكترونية، ضمن خطتها التطويرية القادمة وفق نسق المناهج العلمية لتسيير وتسهيل الدراسة ببرامج الدراسات العليا بمختلف آلياتها ليضيف الكثير للمجتمع.

عقب ذلك، استعرض وكيل عمادة الدراسات العليا الدكتور مساعد بن جمعان الزهراني القبول في برنامج الدراسات العليا، والخدمات الأكاديمية الإلكترونية، توحيد سياسات وإجراءات القبول.

// انتهى //

22:36ت م

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