السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك سعود يقف على الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الجامعة مع بدء الاختبارات الفصلية



الرياض 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

اطلع معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم, على الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الجامعة في جميع منشآتها وذلك ليؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم الفصلية بكل سلامة.

وأكد معاليه أهمية تلك الاختبارات في قياس المستوى المعرفي متمنيا التوفيق والسلامة لعموم الطلاب والطالبات وللهيكل التعليمي والموظفين.

ووزعت الجامعة المعقمات الطبية على مداخل الكليات مع وضع الارشادات الطبية عند القاعات الدراسية كذلك وجود نقاط فرز البصري يتم خلالها فحص الطلبة قبل الدخول لأداء الاختبار من خلال الكوادر الصحية بالجامعة.

كما جرى توزيع الملصقات الارشادية لتجنب الازدحام ولتنظيم اصطفاف الطلاب بمسافات متباعدة عند الدخول إضافة إلى وضع مسافات بين كراسي الطلاب والطالبات خلال أداء الاختبارات.

من جهة أخرى, قام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي والمدير العام التنفيذي للمدينة الطبية والدكتور أحمد بن صلاح هرسي, بجولة تفقدية على عدد من الكليات لتفقد سير الاختبارات والاطلاع على الاجراءات الاحترازية المعمول بها ومدى التزام المسؤولين والطلاب بها من ضمنها التقيد بلبس الكمامات الطبية والتعقيم المستمر للكليات والقاعات الدراسية.

كما التقيا أثناء الجولة بعدد من عمداء الكليات وحثهم على الحرص والمتابعة المستمرة في تطبيق هذه الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والكادر التعليمي والإداري.

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21:18ت م

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