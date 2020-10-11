

تونس 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

انتشلت قوات حرس الحدود البحري التونسي اليوم جثتين لمهاجرين اثنين غير شرعيين، بينما أنقذت سبعة آخرون جميعهم من جنسيات إفريقية إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم التسلل إلى السواحل الإيطالية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصادر أمنية أن مركب المهاجرين غير الشرعيين تعرض لعطب قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس قبل أن يغرق، مشيرةً إلى أن وحدات الحرس البحري تقوم حالياً بعملية تمشيط للسواحل القريبة من مكان الحادثة بحثاً عن غرقى آخرين مُحتملين، حيث يُعتقد أنه كان على متن هذا المركب أكثر من 25 مهاجراً غير شرعي.

// انتهى //

21:12ت م

0200





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي ينتشل جثتين لمهاجرين غير شرعيين وينقذ آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.