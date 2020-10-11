السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أبوجا 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 111 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 60 ألفاً و 103 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1115 شخصاً.

// انتهى //

21:12ت م

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أبوجا 24 صفر 1442 هـ الموافق 11 أكتوبر 2020 م واسسجّلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 60 ألفاً و 103 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1115 شخصاً.// انتهى //21:12ت م0199

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