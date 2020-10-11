شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 323 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 11 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية ،اليوم الاحد ، تسجيل 323 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (339267) حالة، من بينها (8894) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (826) حالة حرجة.

Advertisements وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي ، بانه تم تسجيل 593 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (325330) حالة ، وبلغ عدد الوفيات (5043) حالة وذلك بإضافة (25) حالة وفاة جديدة.

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