السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية لوكسمبورغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:10 مساءً, 11 أكتوبر 2020 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته دوقية لوكسمبورغ اليوم، معالي وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.

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